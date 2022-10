Zappés de la 14e législature : Macky Sall réhabilite les « boutés » au haut conseil des collectivités territoriales

Dans cette longue liste qui ressuscite d’anciens parlementaires de la majorité, la coalition Benno Bokk Yakaar insiste sur les localités perdues durant les dernières élections. Il s’agit notamment du département de Thiès, de Tivaouane, de Goudomp ou encore de la commune de Mermoz Sacré Cœur où se trouve l'ancien camarade du maire de Dakar Barthélémy Dias qui est remplacé par son ancien adjoint, Alioune Tall.

Il s’agit d’une assemblée consultative qui complète l’architecture institutionnelle dans le but d'accompagner le processus de développement des territoires. Le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) intervient, opportunément, dans la formation d’avis qui reflètent les préoccupations des populations. La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, majoritairement la plus représentative à ces élections (car plusieurs partis ayant décliné en signifiant que cette institution n’a pas son utilité et par conséquent, budgétivore) a remporté 78 des 80 sièges en jeu pour l’élection des membres après les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome.Le président de la République, dans un décret , a officiellement publié la liste des 150 conseillers des collectivités territoriales. Cependant, c’est une assemblée consultative qui accueille de nouveau membres, la plupart des jeunes mais aussi, d’anciens parlementaires qui ont été rayés de la liste des investis pour l’assemblée nationale. Il s’agit d’une dizaine d’anciens députés de la majorité présidentielle casés que sont : Mamadou Mberry Sylla, Abdou Lahad Seck (Sadaga), responsable de l’Apr à Touba, Juliette P. Zingua, la socialiste de Benno et responsable politique de Mermoz Sacré Cœur, Abdou Aziz Diop, Fatou Sène 1 responsable politique à Tivaouane et Fatou Sène 2 du département de Thiès. Dans cette liste figurent également Maïmouna Diallo de Goudomp qui avait suppléé le député Abdoulaye Bosco Sadio, décédé. Aminata Diao du département de Vélingara.