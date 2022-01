Zahra Iyane Thiam sur le message à la Nation : « C'est un discours qui revient sur l'action publique… »

Comme à l'accoutumée, le président de la République s'est adressé à la nation Sénégalaise. Une occasion pour lui de souhaiter ses meilleurs vœux et de revenir sur son bilan.



Zahra Iyane Thiam, la ministre en charge de la microfinance et de l'économie solidaire, a salué vivement la pertinence du discours de son excellence Macky Sall. « Le discours s’articule autour des axes prioritaires tels que la santé, l'agriculture, l’économie, l'élevage, la pêche y compris l'éducation et la formation professionnelle ».



Évoquant les priorités de son mentor, le ministre à aussi rappelé que le gouvernement a réussi à maintenir la résilience et prône une élection à la paix. « Nous voulons une élection apaisée qui se joue dans la transparence, la paix et la sécurité ».