Zahra Iyane Thiam sur la lutte contre le Covid-19 : « Notre plus grande arme doit être la solidarité »

"Même si c'est une maladie sanitaire, le Coronavirus a des impacts économiques et sociaux désastreux. Car au-delà des pertes économiques, il y a également une certaine stigmatisation", c'est du moins l'avis du ministre de la microfinance et de l'économie solidaire, Mme Zahra Iyane Thiam. Face à une telle situation, le ministre de l'économie solidaire estime que "notre plus grande arme doit être la solidarité". La solidarité face à l'épreuve, dira Mme Zahra Iyane Thiam, qui appelle à un engagement collectif pour plus de solidarité aux populations surtout les plus démunies. Le ministre procédait à une distribution masques pour les lieux publics et certaines maisons de la commune de Sicap Liberté...