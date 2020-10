Zahra Iyane Thiam dans 'Profession de Foi' : « Ce que je considère comme un engagement politique (...) Pourquoi la commune de Sicap m'intéresse... »

Dans ce nouveau numéro de "Profession de Foi", Dakaractu s'est largement entretenu avec le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire.



De ses débuts dans la vie associative, en passant par son engagement citoyen jusqu'à son implication en politique, l'ancienne secrétaire général de l'UDS/Innovation nous retrace cet itinéraire qu'un politique, avec des convictions fortes doit avoir pour prétendre à une meilleure gestion de la cité.



Faisant partie de la dernière mandature du Conseil régional de Dakar, Zahra Iyane Thiam est aujourd'hui loin de regretter son passage qui a abouti à sa posture de femme politique remarquée et qui lui a valu visiblement sa position d'aujourd'hui, à servir la nation.



Dans cet entretien qui a pour but de découvrir la "face cachée" de la personnalité, nous avons eu l'occasion d'entendre le ministre de la microfinance rappeler ses origines, notamment à Matam, mais également, d'avoir une idée claire sur son avenir politique.



Concernant le département ministériel quelle dirige, Zahra Iyane Thiam décline les grandes lignes et la pertinence aussi de mettre en place l'économie sociale et solidaire.



Elle nous fait également part de son ambition et de la démarche de l'Alliance pour la République, pour "mettre la main sur la commune de la Sicap", sans oublier de se prononcer sur les questions d'actualité auxquelles elle a répondu sans ambages.