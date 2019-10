Zahra Iyane Thiam dans "En Ligne" : « L'une des principales missions de mon département est de travailler à une meilleure redistribution des retombés économiques... La démarche de l'A.N sur l'affaire des 94 milliards... »

La microfinance et l'économie sociale et solidaire sont au menu de ce nouveau numéro de l'émission "En Ligne." En pleins préparatifs du salon de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, le ministre Zahra Iane Thiam épluche le contour des missions dont elle a la charge au sein de son département. "L'une des principales missions de mon département est de travailler à une meilleure redistribution des retombées économiques", a-t-elle laissé entendre. La responsable politique à l'Alliance pour la république n'est point insensible au débat relatif à l'affaire des 94 milliards soulevée par le leader de Pastef, Ousmane Sonko. À l'en croire, l'Assemblée nationale n'a fait qu'être en conformité avec le réglement de l'institution.