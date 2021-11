Zahra Iyane Thiam aux femmes du marché de Liberté 6 : « C'est mon ministère qui a envoyé les enquêteurs l'année passée »

Le ministre de la Microfinance, de l'Économie Numérique et Solidaire s'est rendu ce samedi 27 novembre 2021, dans le cadre de ses activités politiques, au marché de Liberté 6.



Sur place, Zahra Iyane Thiam a été interpellée sur la présence d'enquêteurs au marché l'année dernière. Les femmes n'ont pas compris et attendent des explications.



Séance tenante, elle dit : "je veux rassurer les femmes sur la présence d'enquêteurs l'année dernière. Ils se sont rendus dans les 111 marchés de Dakar. Nous traitons les données de l'enquête. C'est une mission du ministère de la Microfinance. Le ministère compte changer d'épaule dans le cadre des financements pour permettre à tout le monde, les demandeurs de financement d'être servis et permettre à l’État de recouvrer son investissement", a-t-elle fait savoir.