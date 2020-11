Zahra Iyane Thiam : « L'État du Sénégal a décidé de mettre 100 milliards à la disposition du secteur pour accompagner toutes les mutations »

Le ministre de l'Économie Solidaire et de la Microfinance a annoncé que l'État a mis en place 100 milliards pour accompagner le secteur qui a reçu de plein fouet les conséquences de la pandémie de la Covid-19.



"Au delà de la résilience, nous devons offrir des services financiers plus adaptés, plus accessibles aux bénéficiaires. C'est pourquoi il est heureux que l'État du Sénégal ait décidé de mettre 100 milliards à la disposition du secteur pour accompagner toutes les mutations partant des enseignements de la pandémie", a annoncé ce samedi 14 novembre 2020 madame Zahra Iyane Thiam lors de l'assemblée générale de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal.