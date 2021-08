Zac Mbao / Gestion des inondations : Souleymane Ndoye met à disposition 09 motopompes et annonce un plan Marshall.

Les fortes pluies intermittentes qui se sont abattues à Rufisque ont fini par installer l’insécurité totale dans certains quartiers. La cité Serigne Babacar Sy de Médina Zac est devenue inaccessible à cause des eaux de pluie. Ainsi, le président du Conseil départemental de Rufisque, Souleymane Ndoye, avec son équipe, a commencé des opérations de pompage dans certains quartiers des communes environnantes.



Les habitants de ladite localité qui a abrité le démarrage des activités de pompage, ont salué cette action qui va permettre l’évacuation des eaux qui ont élu domicile dans les grandes artères de la cité, selon la présidente de la coopérative, Yaye Fatou Sambe qui a parlé au nom des habitants de la cité Serigne Babacar Sy Médina Zac.



Venu superviser le démarrage effectif de ces opérations, Souleymane Ndoye, a tenu à rappeler que ces actions menées viennent juste renforcer les efforts déjà consentis par l’État du Sénégal matérialisés par le préfet du département de Rufisque dans les zones inondées.



« On est venu constater de visu les dégâts et poser des actes concrets. On a reçu 9 motopompes des mains de la fondation Sénégindia. C’est une première phase. Ces motopompes vont être distribuées dans les quartiers inondés …Nous avons tenu une réunion avec l’ONAS pour qu’il y ait un plan Marshall pour les inondations. Il a été retenu que le 27 août prochain, nous tiendrons une réunion au niveau de la commune de Rufisque Ouest. Le Maire a été informé de cette décision. Ensemble nous allons réfléchir pour mettre sur pied un mémorandum qui concerne l’ensemble des problèmes de ces quartiers et de ces cités nouvelles », a-t-il fait savoir lors de cette visite qui a eu lieu ce 19 août 2021 dans la commune de Rufisque Ouest...