ZOOM sur la COSYDEP : Une coalition au service exclusif de l’éducation publique

La COSYDEP est une plateforme de la société civile servant de cadre stratégique de réflexion, de concertation, de synergie, de recherche et d’action. À ce titre, elle s’investit pour influer de manière positive et significative sur la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques d’éducation en vue de promouvoir le droit à une éducation publique de qualité.

Pour ce deuxième numéro de ZOOM SUR …, Dakaractu s’est intéressé à cette organisation de la société civile. Comment est-elle née ? Qui est Cheikh Mbow, son coordonnateur ? Qui finance la COSYDEP ? Etc... Créer et consolider une conjonction des efforts des ONG, syndicats, parents d’élèves, journalistes et autres structures militantes pour la promotion d’une éducation publique de qualité, gratuite, inclusive et accessible...