ZIMBABWE : la très généreuse retraite de Robert Mugabe

Jets privés, maisons de luxe, véhicules de luxe : à 93 ans, l’ex-président Robert Mugabe va pouvoir continuer à vivre la belle vie.



Le plan de retraite accordé par le nouveau gouvernement est généreux. Non seulement Robert Mugabe va bénéficier d'un logement, d'une flotte de voitures et de voyages en avion privé, mais il disposera également d'une équipe d'au moins vingt salariés, dont six gardes du corps, tous rémunérés sur les deniers publics.



Tout comme son épouse Grace, l'ancien président va bénéficier d'un passeport diplomatique, de voyages en première classe sur le territoire national, ainsi que de quatre voyages à l'étranger en jet privé.



Une retraite équivalente au salaire d'un président en exercice



Une couverture santé pour l'ancien dirigeant, son épouse et les personnes à leur charge est également inclue dans la liste des avantages.



Aucun montant n'a été révélé mais la Constitution du pays stipule qu'un ancien président peut percevoir une retraite équivalente au salaire d'un président en exercice.



Robert Mugabe, au pouvoir pendant 37 ans, est donc le premier bénéficiaire de ces mesures.



Au Zimbabwe, il y a eu relativement peu de réactions à ce généreux plan de sortie alors que 80 % de la population est sans emploi.