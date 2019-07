ZIGUINCHOR / Wagué et Krépin à l'UASZ : Les étudiants montrent leur satisfaction de la CAN et de leur visite.

Après la visite de Krépin Diatta et de Moussa Wagué à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, les étudiants en question se disent satisfaits de la prestation des Lions en Égypte. Malgré la défaite en finale, ils sont optimistes et les invitent à gagner la prochaine Can. Nos interlocuteurs disent contents de cette visite qui est un signe de reconnaissance...