ZIGUINCHOR / Les ex-travailleurs de Yavuz Selim à Erdoğan et Macky Sall : « Nous sommes au chômage depuis octobre 2017 »

Les ex-travailleurs du groupe scolaire Yavuz Selim à Ziguinchor profitent de la visite d’État du Chef de l’État turc au Sénégal, Recep Tayyip Erdogan, pour lui faire part de leurs souffrances depuis la fermeture de leur établissement. Ils ont donné un point de presse pour lancer un appel au Président Macky Sall et son hôte.

Pour l’un de leur porte-parole, par ailleurs ex-directeur des études de l’établissement, « nous profitons de la visite du Président Erdogan pour les sensibiliser lui et le nôtre en leur disant que nous sommes au chômage depuis octobre 2017 ».

Selon M. Ousseynou Biaye, « depuis octobre 2017, nous vivons une situation de désastre moral, financier et familial dû au fait que nous sommes en chômage. »

Les ex-travailleurs du groupe scolaire Yavuz Selim ont déclaré, par la voix d’Ousseynou Biaye, avoir constaté que Maarif a repris « de façon partielle » un certain nombre d’établissements de Yavuz Selim, sauf celui de Ziguinchor. Après s’être renseignés, ces ex-travailleurs ont indiqué qu’on leur a rétorqué que l’établissement de Ziguinchor appartient au groupe Yavuz Selim, ce qui ne serait pas le cas des autres.

C’est le cas, toujours selon lui, « à Dakar, Thiès et Saint-Louis ».

Sur ce, ils ont demandé « qu’à la rentrée prochaine, tout soit mis en œuvre pour l’ouverture de Yavuz Selim Ziguinchor à l’instar des autres établissements ».



En tout, une vingtaine d’ex-travailleurs de Yavuz Selim est au chômage dont une dizaine d’enseignants.