ZIGUINCHOR : Gamou annuel des disciples de Baye Niass à Kafountine sous le signe de la paix.

Le traditionnel gamou annuel des disciples de Cheikh Al Islam Baye Niass s’est tenu cette fois-ci à Kafountine les 25, 26 et 27 décembre. Cette décentralisation du gamou dans le karone a été une occasion de communier avec les nombreux disciples sur les enseignements de Baye Niass basés sur le Saint Coran. À cet effet, les deux communautés Niassène (Ziguinchor et Kafountine) réunies, ont formulé des prières dirigées par El Hadj Ibrahima Kébé dit Oustaz pour la paix en Casamance pendant ces trois jours de recueillement.



À en croire Cheikh Babacar Dieng, porte-parole de la convention des jeunes talibés de Baye Niass à Ziguinchor, « nous voulons que l’État s’active davantage dans la recherche de la paix en Casamance. À titre d’exemple le Darfour, en Lybie et en Centre Afrique en 2012/2013 où la famille de Baye Niass a eu à installer la paix. Ainsi, nous voulons que l’État désigne un fils de la famille Niassène pour les négociations pour une paix définitive dans le sud du pays. Nous sommes conscients que pour qu’il y ait développement, il faut la paix et ceci pourrait passer par un dialogue amorcé par la famille Niassène... »