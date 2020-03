ZIGUINCHOR : Enseignants et élèves se conforment à la suspension des cours.

Un tour effectué dans les différents établissements scolaires de la ville à permis de constater des salles de classe vides et fermées. Les quelques rares élèves trouvés devant les portails des écoles sont venus soit parce qu’ils n’ont pas du tout été informés de la suspension des cours, soit pour constater de visu cette suspension.



La décision du président de la République de suspendre les cours à partir de ce lundi et cela pour trois semaines, a été bien respectée à Ziguinchor. Les élèves et les enseignants n’ont pas été à l’école.



Les populations de la capitale sud du pays qui jusque-là ne se sentaient pas beaucoup concernées par l’épidémie du coronavirus désormais déclarée pandémie, commencent à prendre conscience du danger. Il a fallu que des cas d’infections soient enregistrés au Sénégal, plus précisément à Dakar et récemment à Touba, pour qu’enfin les ziguinchorois se rendent compte que la menace est bien réelle.



Pour avoir une idée du niveau d’information des populations à propos du COVID 19, nous avons réalisé un micro-trottoir. « C’est une maladie mortelle qui a fait beaucoup de victimes en Chine, en Europe.. », « …il paraît que c’est une maladie transmise par certains animaux que nous ne consommons pas au Sénégal… » « C’est une maladie très contagieuse… » « …Ce sont des étrangers qui ont introduit le coronavirus au Sénégal... »



Voilà entre autres des réponses données par nos interlocuteurs par rapport au Covid-19. Comme pour dire que malgré l’ampleur de la pandémie qui continue de faire des victimes un peu partout à travers le monde, nombreux sont des ziguinchorois qui jusque-là ignorent presque tout du coronavirus.



Il est donc plus qu’opportun que les autorités locales et sanitaires et les leaders d’opinion multiplient la sensibilisation sur les modes de transmission du coronavirus et les mesures d’hygiène et de sécurité pour parer au coronavirus, car comme le dit l’adage, « mieux vaut prévenir, que guérir... »