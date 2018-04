ZIARRA DE NIANGA EDY : Les responsables de l’APR Ablaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hanne étalent leurs divergences devant le marabout Thierno Madani Tall

Le torchon brûle toujours entre les frères républicains du Fouta. Et la guéguerre entre le Directeur du COUD Cheikh Oumar Hanne et le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a atteint son paroxysme.

En effet, lors de la cérémonie officielle de la ziarra de Nianga Eddy, les militants et gardes rapprochées des deux responsables de l’APR se sont donnés en spectacle devant les autorités religieuses de la famille Omarienne que sont Thierno Madani Tall et Thierno Mamadou Gaye. Tout est parti de l’arrivée tardive de la délégation du docteur Cheikh Oumar Hanne qui a un peu perturbé l’organisation de la cérémonie. Le directeur du COUD ayant été stoppé par la garde rapprochée du ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui, au même moment, était en train de prononcer son discours. Il s’en est suivi des heurts et altercations ponctués de coups de poing et autres empoignades entre militants et gardes du corps, pire encore des grenades lacrymogènes ont même été lancées dans la foule.

À partir de ce moment, on assistera à une situation indescriptible. Chacun cherchait une issue pour se protéger de l’odeur et de la fumée toxique qui polluait l’atmosphère. Ainsi, le Khalife de Nianga Edy va inviter les deux parties à plus de sérénité et de raison. Thierno Mamadou Gaye qui a déploré cet incident, n’a pas manqué de souligner que Cheikh Oumar Hanne a tenu toutes les promesses qu’il avait faites pour la réussite de cette ziarra et c’est pourquoi il ne peut pas comprendre que de tels actes aient pu se produire lors de cette cérémonie. Le Khalife de se désoler de ce manque de sérénité de part et d’autre tout en demandant aux deux responsables politiques de faire preuve à l’avenir de beaucoup plus de maîtrise de leurs troupes.

À en croire Cheikh Oumar Hanne qui a été grièvement blessé par les éclats de grenades, ce sont les gardes rapprochées de Abdoulaye Daouda Diallo qui ont utilisé la force et créé ce désordre alors que les choses se déroulaient normalement et qu’il ne recherchait rien d’autre que de s’asseoir calmement à la tribune officielle.

Du côté du camp de Abdoulaye Daouda Diallo, on regrette aussi ces incidents, le ministre des transports d’expliquer que ce qui est arrivé est déplorable et ne devrait plus jamais se reproduire entre responsables de l’APR...