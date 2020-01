ZIAARA ANNUELLE À MBOUR / À la découverte de la vie et de l'œuvre de Thierno Mouhamadoul Mansour Barro du 17 au 19 janvier prochain.

Mbour abritera les 17, 18 et 19 janvier 2020, la ziarra annuelle dédiée à Thierno Mouhamadoul Mansour Barro. Un moment exceptionnel qui sera saisi par le monde musulman pour célébrer un homme religieux multidimensionnel. Le chef religieux, fils de Thierno Ahmed Barro et de Seyda Marième Guèye, a passé sa vie durant dans une spiritualité absolue. Son père fut un compagnon de Hadj Malick Sy. Ce dernier lui avait donné le nom d’Ahmadou et l'avait élevé au rang de Khalife, le grade le plus élevé dans la hiérarchie de la Voie Tijjaaniya.



Il viendra au monde en 1922. Tres jeune, il éblouissait son monde par cette capacité atypique dont il dit montre pour mémoriser aussi rapidement le Coran. L'histoire retiendra de lui qu'il fut un ambassadeur de l´Islam pendant plus de 82 ans. À son actif, il organisera beaucoup de Daakas appelés communément événements religieux. Ses voyages multiples au service de l'islam lui octroieront une certaine notoriété dans plusieurs pays Européens dont la France plus particulièrement. Ses périples étaient généralement marquées par des prêches qui lui permettaient de convertir des centaines de personnes à l’Islam.



Très éloigné de la sphère politique, Thierno Ahmadou Barro passait le plus clair de son temps à Médina Gounass pour se consacrer à ses méditations. Sa dernière apparition publique remonte à la prière de l’Aïd- El-Kèbir qu’il a dirigée à Mbour. L'on se rappelle encore aujourd'hui son ultime prêche lorsqu'il insistait sur le nécessaire retour des musulmans vers Dieu et l'urgent besoin pour ces derniers de ne piétiner aucune recommandation divine. C'est cet homme qui sera célébré à la mi-janvier à Mbour...