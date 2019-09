ZAHRA HYANE THIAM À DIOURBEL : « 200 millions dégagés pour accompagner l'initiative locale »

À Diourbel où elle a pris part, ce mardi, à un comité régional de développement, Zahra Iyane Thiam a annoncé la libération d'un fonds de 200 millions de francs pour accompagner l'initiative locale. Madame le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale de signaler que l'occasion a été saisie pour recueillir beaucoup de recommandations et d'avis sur les problèmes auxquels les promoteurs sont confrontés surtout relativement à l'accès aux financements. Elle confiera que la Plateforme d'Appui au Secteur Privé et de la Valorisation de la diaspora en Italie apportera une solution aux inquiétudes ça et là énoncées. Plusieurs femmes de développement ont pris part à la rencontre. C'est le cas notamment de Sokhna Astou Mbacké Gaye et de Sokhna Fatma Diop, vice-présidente à l'Assemblée nationale.