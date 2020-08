ZAC MBAO : Plus d'une centaine de poches de sang collectées par l’ASC Renaissance.

Pour répondre à l'appel du ministre de santé et de l'action sociale concernant le don de sang, l'ASC Renaissance de la ZAC de Mbao a organisé une journée de don de sang sous le thème: "Don de sang, don de vie". Cette journée a eu lieu le mardi 25 août 2020 à l'école Hans Walter Wolf de la ZAC Mbao (Mame Sira). Occasion pour Madické Mbodj, chargé de la communication de ladite Association de revenir sur l'objet de cette initiative et de donner ses appréciations par rapport à cette journée. Selon lui, "l'ASC Renaissance a voulu répondre à l'appel du ministre de la santé d'abord en alliant l'utile et l'agréable. Le Centre de transfusion Sanguine (CNTS) a été satisfait, sur un quota de 80 poches qui nous était alloué, nous avons pu récolter plus d'une centaine de poches". Poursuivant, M. Mbodj d'ajouter que tout le dispositif nécessaire a été mis en place pour respecter les mesures barrières et pour ne pas être des vecteurs de transmission du virus.



Par ailleurs, Babacar Dieng, Président de la zone 1A s'est félicité de cette initiative de l'ASC Renaissance tout en demandant aux autres ASC de faire pareil pour pérenniser cette noble cause. Il les a également exhorté à organiser des journées de sensibilisation sur la Covid-19 qui est d'actualité et des cours de renforcement pour les élèves qui ont vécu une année mouvementée à cause de la Covid afin de relever leurs niveau pour une bonne reprise de l'année scolaire 2020/2021.