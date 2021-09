Youssouph Dabo suite à la défaite de TFC : " Si certains pensent qu'on est déjà morts, on en reparlera dans une semaine..."

Réagissant à chaud juste après la défaite de son équipe, Teungheuth FC (1-0) contre l'ASEC Mimosas, ce samedi, en match de Ligue Africaine des champions (1er tour préliminaire), Youssouph Dabo a jouer la carte de l'optimisme. À l'en croire rien n'est encore perdu malgré ce revers à domicile...



Dans la zone mixte, il reviendra sur les failles qui, d'après sa lecture ont entraîné la déroute du TFC. " On a pas su marquer sur les quelques situations que nous avons eues. les joueurs ont fait les efforts nécessaires mais quand on manque d'efficacité offensif ça peut se payer." Un manque d'efficacité devant le but qui aura été fatal pour les rufisquois qui viennent de griller un joker.



Toutefois, le coach Dabo préfère rester positif : " On va bien analyser le match et relever les erreurs et améliore l'équipe. On a encore une semaine... Je ne sais pas si les joueurs ont manqué d'automatismes, mais on avait une organisation très claire. Même si tout n'a pas été bon, je préfère me focaliser sur les bonnes choses."



Tout devrait donc se jouer dans quelques jours à Abidjan... "On s'est qualifié la saison dernière à l'extérieur. Je ne suis pas alarmiste. Je suis très optimiste parce qu'on a les capacités pour le faire. Il faut qu'on évacue la déception et y aller en tant que combattant et relever le défi là-bas. Si certains pensent qu'on est déjà morts, on en reparlera dans une semaine..."