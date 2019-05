Youssouph Dabo, coach U20 : "C'est une coupe de monde, ça sera très difficile, mais on sera présent"

Finaliste de la dernière CAN des U20, Youssouph Dabo compte rebondir de plus belle avec les « Lionceaux » qu’il dirige pour ce mondial Polonais. Avec un groupe de 27 joueurs à sa disposition, Dabo va officiellement révéler les 21 « Lionceaux » qui se rendront en Pologne. Auparavant le Sénégal jouera contre l’Uruguay le 15 mai et le Panama le 18 mai en match de préparation