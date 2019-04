"Youssou Touré n'est qu'un tonneau vide. Son masque est tombé!" ( Mamadou Diène, coordinateur national de la fédération des enseignants et éducateurs de la République).

"Youssou Touré est adepte des sorties fracassantes à l'encontre de ses bienfaiteurs". C'est ce qu'a voulu exprimer le coordinateur de la (FEER). En effet, il semble que lors de sa nième sortie dans la presse, il a pété les plombs en accusant à tort et injustement le Président Macky Sall, selon Mamadou Diène.

"Nous réitérons notre attachement et notre soutien au président de la République pour sa vision novatrice et nous nous désolidarisons de Youssou Touré, éternel joueur perdant. Il a atteint ses limites et le moment est venu pour lui, de passer le témoin s’il aime réellement le parti et s’il lui reste un peu d’honneur", lance t-il en jugeant que la FEER (Fédération des Enseignants et Éducateurs pour la République) qu'il coordonne, continuera à se battre pour la réalisation des ambitions du Président Macky Sall. "Ce dernier nous a montré la voie : beaucoup travailler, se taire et regarder toujours en avant pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous.

Il demande toutefois de réfléchir sur les propos de Jean-Jacques Rousseau qui disait : on peut tromper un peuple, un moment, mais on peut pas le tromper tout le temps. Aujourd’hui le masque Youssou Touré est tombé. Il n’est qu’un tonneau vide; avec du bruit on ne peut plus tromper le peuple", conclut-il.