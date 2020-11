Yousouph Dabo (Entraîneur des U20) : "On était trop dans la précipitation... Sur le plan athlétique on a eu beaucoup de difficultés"

C'est un Yousouph Dabo très lucide et réaliste qui a refait le match suite au nul concédé par les Lionceaux (1-1) ce vendredi contre la Sierra Leone, en match d'ouverture du tournoi UFOA U20. En conférence de presse d'après-match, le technicien Sénégalais d'expliquer : "Ça a été un match difficile, on avait en face une équipe Sierra léonaise très bien organisée. Au départ, on voyait qu'ils avaient le même système que nous avec un milieu à trois, avec une sentinelle et deux relayeurs. C'est une équipe qui ne sortait pas beaucoup nous chercher... "



En guise de réponse à cette équation posée par l'équipe en face, Dabo de souligner que : " Après il fallait mettre cette variante avec un 3-4-3 pour étirer les lignes adverses. On l'a réussi, mais je pense qu'on était trop dans la précipitation. On voulait trop aller vers le but adverse en ne respectant pas les circuits nécessaires. Quand l'adversaire est en bloc bas, il faut éviter d'aller tout de suite chercher la profondeur parce qu'il n'y en a pas. Il fallait surtout insister sur le jeu au sol et essayer de renverser le jeu..."

Pas trop sévère envers ses jeunes protégés, il mettra ses lacunes et autres défaillances tactiques sous le compte de l'enjeu et du manque de maturité de ces joueurs en formation.

En outre, après une longue trêve imposée par la pandémie de la Covid-19, les corps ont été marqués, selon l'analyse d'après match du coach Dabo. "À un moment donné sur le plan athlétique, on a eu beaucoup de difficultés avec des joueurs qui manquaient de rythme. C'est normal, il y'a eu un long arrêt, mais ce n'est pas une excuse. Il faut se remobiliser, garder les choses positives, et repartir pour bien aborder le deuxième match contre la Gambie."