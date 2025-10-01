You, le Sénégal vous doit beaucoup! ( Par Ousmane Gandhy Bâ )

Ce soir, sous un ciel radieux et dans les rues vivantes de Dakar, un air particulier flotte dans l’atmosphère. C’est un jour pas comme les autres. C’est le jour où le Sénégal, l’Afrique, et même le monde entier célèbrent l’anniversaire d’un monument de la musique, un fils de la Médina, un ambassadeur de la culture : Youssou Madjiguène N'Dour, affectueusement appelé "Boy Médina".



Né le 1er octobre 1959 dans le quartier populaire de la Médina à Dakar, Youssou N’Dour est bien plus qu’un artiste. Il est un symbole, une voix qui traverse les âges, un cœur qui bat pour son peuple, un pilier de notre mémoire collective.

C’est dans les ruelles animées de la Médina que tout a commencé. Enfant de ce quartier mythique, tu as grandi au rythme des sabars, des voix des griots, des sonorités du peuple. Très jeune, tu ressens l’appel de la musique, et tu réponds avec passion, talent et détermination. À 12 ans, déjà, tu intègres le monde musical. Puis viendra le temps de l’Étoile de Dakar, ce groupe mythique qui te propulsera sur la scène nationale.



Mais ce n'était que le début.

Tu te lances dans une carrière solo brillante, tu crées le Super Étoile, et à partir de là, tu ne fais plus que monter, rayonner, conquérir. Tu fais danser les Sénégalais, les Africains, et le monde entier. Avec des titres comme Set, 7 Seconds (en duo avec Neneh Cherry), Birima, Chimes of Freedom, Nelson Mandela, New Africa ect.., tu apportes des messages puissants, d’espoir, de paix, d’unité et de justice.



Ta voix est une arme douce, mais puissante. Elle traverse les frontières, elle fait vibrer les scènes de Paris, de New York, de Tokyo, de Londres… Tu es invité par les plus grands, tu chantes avec Sting, Peter Gabriel, Paul Simon…, tu joues sur toutes les grandes scènes du monde, mais tu n’as jamais oublié, le Senegal, Dakar, ni la Médina.

Tu es un ambassadeur du Sénégal, un patrimoine vivant, une référence incontournable pour toute une génération, et un modèle d’engagement pour la jeunesse africaine.



Tu n’es pas seulement musicien, tu es aussi un homme d’État, un ancien ministre de la Culture et du Tourisme, un entrepreneur culturel avec ton groupe de presse, un bâtisseur.



Et aujourd’hui, à 66 ans, tu es toujours là. Debout. Fort. Inspirant. Engagé. Tu es une leçon de vie, une histoire de courage, de travail et de passion. Oui, il est grand temps qu’on te célèbre à la hauteur de ton œuvre. Le Sénégal, l’Afrique et le monde te doivent beaucoup. Tu as porté notre musique au sommet, tu as fait briller notre drapeau sans jamais trahir ton essence.



Longue vie à toi, Boy Médina. Que Dieu te garde encore longtemps parmi nous, avec une santé de fer, du bonheur à profusion, et encore plus de succès.



Et comment ne pas associer à cette célébration un autre grand homme, Ton frère d’armes, ton complice de scène, ton ami fidèle : Mbaye Guèye Faye, mon voisin de quartier, un homme bon, un batteur d’exception, un artiste complet. Avec toi, Youssou, il a tout partagé avec toi, les tournées, les succès, les moments de doute, les triomphes.



Aujourd’hui, il célèbre lui aussi son anniversaire.

Alors, à toi aussi Mbaye Guèye Faye, joyeux anniversaire ! Que Dieu t’accorde une longue vie, une santé solide, du bonheur et la paix du cœur. Tu es un pilier discret mais essentiel de cette belle aventure musicale que le Sénégal est fier de porter.



À vous deux, merci pour tout ce que vous avez donné. Merci de nous avoir fait rêver, danser, espérer.



Le Sénégal vous doit des pages entières de sa mémoire.



Ousmane Gandhy Bâ