You, le Sénégal vous doit beaucoup! ( Par Ousmane Gandhy Bâ )


You, le Sénégal vous doit beaucoup! ( Par Ousmane Gandhy Bâ )
Ce soir, sous un ciel radieux et dans les rues vivantes de Dakar, un air particulier flotte dans l’atmosphère. C’est un jour pas comme les autres. C’est le jour où le Sénégal, l’Afrique, et même le monde entier célèbrent l’anniversaire d’un monument de la musique, un fils de la Médina, un ambassadeur de la culture : Youssou Madjiguène N'Dour, affectueusement appelé "Boy Médina".

Né le 1er octobre 1959 dans le quartier populaire de la Médina à Dakar, Youssou N’Dour est bien plus qu’un artiste. Il est un symbole, une voix qui traverse les âges, un cœur qui bat pour son peuple, un pilier de notre mémoire collective.
C’est dans les ruelles animées de la Médina que tout a commencé. Enfant de ce quartier mythique, tu as grandi au rythme des sabars, des voix des griots, des sonorités du peuple. Très jeune, tu ressens l’appel de la musique, et tu réponds avec passion, talent et détermination. À 12 ans, déjà, tu intègres le monde musical. Puis viendra le temps de l’Étoile de Dakar, ce groupe mythique qui te propulsera sur la scène nationale.

Mais ce n'était que le début.
Tu te lances dans une carrière solo brillante, tu crées le Super Étoile, et à partir de là, tu ne fais plus que monter, rayonner, conquérir. Tu fais danser les Sénégalais, les Africains, et le monde entier. Avec des titres comme Set, 7 Seconds (en duo avec Neneh Cherry), Birima, Chimes of Freedom, Nelson Mandela, New Africa ect.., tu apportes des messages puissants, d’espoir, de paix, d’unité et de justice.

Ta voix est une arme douce, mais puissante. Elle traverse les frontières, elle fait vibrer les scènes de Paris, de New York, de Tokyo, de Londres… Tu es invité par les plus grands, tu chantes avec Sting, Peter Gabriel, Paul Simon…, tu joues sur toutes les grandes scènes du monde, mais tu n’as jamais oublié, le Senegal, Dakar, ni la Médina.
Tu es un ambassadeur du Sénégal, un patrimoine vivant, une référence incontournable pour toute une génération, et un modèle d’engagement pour la jeunesse africaine.

Tu n’es pas seulement musicien, tu es aussi un homme d’État, un ancien ministre de la Culture et du Tourisme, un entrepreneur culturel avec ton groupe de presse, un bâtisseur.

Et aujourd’hui, à 66 ans, tu es toujours là. Debout. Fort. Inspirant. Engagé. Tu es une leçon de vie, une histoire de courage, de travail et de passion. Oui, il est grand temps qu’on te célèbre à la hauteur de ton œuvre. Le Sénégal, l’Afrique et le monde te doivent beaucoup. Tu as porté notre musique au sommet, tu as fait briller notre drapeau sans jamais trahir ton essence.

Longue vie à toi, Boy Médina. Que Dieu te garde encore longtemps parmi nous, avec une santé de fer, du bonheur à profusion, et encore plus de succès.

Et comment ne pas associer à cette célébration un autre grand homme, Ton frère d’armes, ton complice de scène, ton ami fidèle : Mbaye Guèye Faye, mon voisin de quartier, un homme bon, un batteur d’exception, un artiste complet. Avec toi, Youssou, il a tout partagé avec toi, les tournées, les succès, les moments de doute, les triomphes.

Aujourd’hui, il célèbre lui aussi son anniversaire.
Alors, à toi aussi Mbaye Guèye Faye, joyeux anniversaire ! Que Dieu t’accorde une longue vie, une santé solide, du bonheur et la paix du cœur. Tu es un pilier discret mais essentiel de cette belle aventure musicale que le Sénégal est fier de porter.

À vous deux, merci pour tout ce que vous avez donné. Merci de nous avoir fait rêver, danser, espérer.

Le Sénégal vous doit des pages entières de sa mémoire.

Ousmane Gandhy Bâ
Autres articles
Mercredi 1 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
QATAR - Nouvelles de Fallou Diouf: Un duel manqué face à l’Algérien Boumedjad

QATAR - Nouvelles de Fallou Diouf: Un duel manqué face à l’Algérien Boumedjad - 01/10/2025

Linguère/Tensions à Gouloum Béthio : affrontements entre populations et gendarmerie autour de la gestion du forage

Linguère/Tensions à Gouloum Béthio : affrontements entre populations et gendarmerie autour de la gestion du forage - 01/10/2025

LONASE lance la promo CAN 2025 et offre à ses parieurs l’opportunité de vivre la compétition au Maroc

LONASE lance la promo CAN 2025 et offre à ses parieurs l’opportunité de vivre la compétition au Maroc - 01/10/2025

Le PR Macky Sall appelle à un consensus mondial contre la cybercriminalité au Forum de Riyad

Le PR Macky Sall appelle à un consensus mondial contre la cybercriminalité au Forum de Riyad - 01/10/2025

Riyad - Global Cybersecurity Forum : « Si nous développons la coopération, nous pouvons arriver à des résultats tangibles » (Macky Sall)

Riyad - Global Cybersecurity Forum : « Si nous développons la coopération, nous pouvons arriver à des résultats tangibles » (Macky Sall) - 01/10/2025

[ Santé] Hôpital Principal de Dakar (HPD): Le Médecin-Général de brigade Coumba Diouf Niang succède au Général Fatou Fall

[ Santé] Hôpital Principal de Dakar (HPD): Le Médecin-Général de brigade Coumba Diouf Niang succède au Général Fatou Fall - 01/10/2025

TGI de Mbour : Deux homosexuels retracent le film d’acte contre-nature en pleine audience

TGI de Mbour : Deux homosexuels retracent le film d’acte contre-nature en pleine audience - 01/10/2025

Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans

Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans - 01/10/2025

Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs

Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs - 01/10/2025

Climat et finance : le Sénégal s’apprête à valider la première taxonomie verte d’Afrique de l’Ouest

Climat et finance : le Sénégal s’apprête à valider la première taxonomie verte d’Afrique de l’Ouest - 01/10/2025

La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des

La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des "intimidations" et des appels à s'arrêter - 01/10/2025

Madagascar: la contestation reste vive, appels à manifester et à la grève générale

Madagascar: la contestation reste vive, appels à manifester et à la grève générale - 01/10/2025

Invest in Senegal 2025 : Le rendez-vous qui veut propulser le pays au cœur des investissements mondiaux

Invest in Senegal 2025 : Le rendez-vous qui veut propulser le pays au cœur des investissements mondiaux - 01/10/2025

Serigne Mansour Sy Djamil alerte :

Serigne Mansour Sy Djamil alerte : "70 femmes meurent chaque année en couches à Saint Louis" - 01/10/2025

FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM )

FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM ) - 01/10/2025

"Shutdown" en vue: les Etats-Unis au bord de la paralysie fédérale - 01/10/2025

Maroc: un premier groupe de 37 personnes va être jugé après des manifestations inédites de jeunes

Maroc: un premier groupe de 37 personnes va être jugé après des manifestations inédites de jeunes - 01/10/2025

Côte d'Ivoire : Un présumé cannibale arrêté à San Pedro en possession de crânes humains

Côte d'Ivoire : Un présumé cannibale arrêté à San Pedro en possession de crânes humains - 01/10/2025

Inondations à Touba / L’imam Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Ibn Serigne Fallou propose « la seule solution qui vaille »

Inondations à Touba / L’imam Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Ibn Serigne Fallou propose « la seule solution qui vaille » - 30/09/2025

René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation »

René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation » - 30/09/2025

UGB : Réouverture du campus social fixée au 1er octobre

UGB : Réouverture du campus social fixée au 1er octobre - 30/09/2025

Lancement de la plateforme de paiements PI-SPI: « C'est un outil qui va fluidifier les opérations », Jean Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO

Lancement de la plateforme de paiements PI-SPI: « C'est un outil qui va fluidifier les opérations », Jean Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO - 30/09/2025

Gaza: avec son plan

Gaza: avec son plan "tout ou rien", Trump pousse l'avantage d'Israël - 30/09/2025

Lancement de PI-SPI : Le ministre des finances annonce l’intégration effective du Trésor Public à la plateforme

Lancement de PI-SPI : Le ministre des finances annonce l’intégration effective du Trésor Public à la plateforme - 30/09/2025

Côte d'Ivoire: deux cadres du parti de Gbagbo arrêtés et inculpés (avocate)

Côte d'Ivoire: deux cadres du parti de Gbagbo arrêtés et inculpés (avocate) - 30/09/2025

RDC: l'ex-président Joseph Kabila condamné à mort par contumace pour

RDC: l'ex-président Joseph Kabila condamné à mort par contumace pour "trahison" - 30/09/2025

Inclusion financière : la BCEAO lance la Plateforme PI-SPI dans l’espace UEMOA

Inclusion financière : la BCEAO lance la Plateforme PI-SPI dans l’espace UEMOA - 30/09/2025

L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide

L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide - 30/09/2025

Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce

Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce "un simulacre de congrès" et annonce l'auto-exclusion des fractionnistes - 30/09/2025

Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor

Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor - 30/09/2025

RSS Syndication