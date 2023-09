Yoro Dia, coordonnateur de la com de la présidence: « Notre société civile est rentière de la tension et vit du dénigrement de son pays… »

Loin de faire le procès de cette frange qui doit avoir comme objectif de faire des alertes et jouer à l’arbitre entre le pouvoir et l’opposition, le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la république donne ses impressions sur la société civile au Sénégal.







« Nous avons besoin d’une société civile à la hauteur. Elle ne peut pas se focaliser tout le temps sur les droits d’une seule personne. C’est pas normal » déclare Yoro Dia qui était l’invité hier de Maïmouna Ndour Faye sur la 7Tv.







Le ministre porte-parole, coordonnateur de la communication de la présidence de la République rappelle l’impact de la société civile et de la presse durant l’alternance en 2000. « J’étais en cette période de rédacteur en chef de Walfadjri. Il y a deux piliers qui ont aidé le Sénégal à dépasser le cap de l’alternance: la société civile qui a joué le rôle d’arbitre et la presse qui a contribué à la transparence électorale. La société civile avait bien joué sur la décrispation politique à l’époque » rappelle le ministre qui dénonce cette « société civile rentière de la tension et qui vit du dénigrement de son pays ». Le ministre Yoro Dia estime que la posture de notre société civile laisse, à bien des égards à désirer. Cependant, il est nécessaire que cette société civile se démarque de ce dénigrement du Sénégal qui demeure un pays démocratiquement apprécié.