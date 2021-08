Yoff : Les dignitaires regrettent la politisation de la pandémie Covid-19 et s’érigent en bouclier du ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr

La gestion de la pandémie par le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr est critiquée par certains sénégalais. Une chose qui a poussé les dignitaires de Yoff, Ngor et Ouakam à se réunir pour prendre la défense du ministre de la santé et maire de Yoff et menacer les personnes qui le critiquent. Les dignitaires jugent que le moment est grave et les personnes qui critiquent la gestion du ministre sont juste payées par d'autres pour le faire. Ils ont appelé à ne pas politiser la gestion de cette pandémie...