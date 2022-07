Yoff : Le maire « Yewwi » Seydina Issa laye Samb appelle la jeunesse à se mobiliser et à prendre son destin en main...

Les élections législatives de la commune de Yoff ont permis de voir que la rivalité s'installe jusqu'à présent entre les militants de l'ex-ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr et Seydina Issa laye Samb, le maire de la localité.



Ce dernier qui a cependant accompli son droit citoyen vers 12 h 45 a appelé la jeunesse à aller voter massivement pour l'inter coalition Yewwi-Wallu. L’affluence a été notée dans ce centre, école 2, même si elle n’est pas à son paroxysme.



« Nous, l'inter coalition Yewwi et Wallu, on a fait une belle campagne en sensibilisant nos militants sur le rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Parce qu' on a remarqué que cette élection tourne en caricature personnelle ce qui est inacceptable. Les élections législatives ne sont pas les élections d'une personne, ni des élections de revanche, ce sont des élections visant à consolider la démocratie de notre pays... la jeunesse doit se mobiliser pour la vitalité de notre pays... », a-t-il déclaré.