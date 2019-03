Yoff / Cissé Lo jette une pierre dans le jardin de Diouf Sarr : « Il n'a rien fait pour les cités nouvelles! »

"Si Macky Sall a gagné dans les cités nouvelles, c'est grâce à Abdoulaye Ndour et moi même". Moustapha Cissé Lo qui parle ainsi, affirme qu'aucun responsable ne peut revendiquer à l'heure actuelle la victoire du président Macky Sall à Nord Foire, Ouest Foire, Diamalaye ou Apecsy. "Aucun député, encore moins un ministre, ne saurait prétendre avoir fait quelque chose pour les populations de Yoff et la vérité éclatera durant les locales prochaines", dixit Moustapha Cissé Lo présent au grand rassemblement de Abdoulaye Ndour. Selon lui, les ministres doivent arrêter de se donner de l'importance en essayant d’être plus modestes, et d’être à l’écoute des populations. Une pierre jetée dans le jardin du maire Abdoulaye Diouf Sarr qui n'aurait rien fait et Cissé Lo de défier quiconque de pouvoir lui apporter la réplique...