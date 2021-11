« Yewwi Askan Wi » à Guédiawaye : La réalité sur la « démission » annoncée de Malick Gakou de la coordination

La dynamique unitaire de la coalition Yewwi Askan Wi est loin d’être cassée, à en croire les collaborateurs du coordinateur départemental. La supposée démission de Malick Gakou de la coordination de Yewwi Askan Wi est juste une fausse information, de l'intoxication : nous fera savoir le mandataire de la coalition à Guédiawaye.

Toutefois, il faudrait retenir que « dans une réunion tenue ce lundi, le coordinateur départemental du Grand Parti avait émis l’idée de remplacer Malick Gakou surbooké et mettre Ahmeth Aïdara à la tête de la coalition dont il est le candidat. Ainsi, Malick Gakou pourrait accompagner la dynamique gagnante », informe Mor Diaw, coordinateur national des jeunes du Grand Parti et mandataire de la coalition.

Joint au téléphone, le mandataire de la coalition à Guediawaye persiste : « ce sont des gens mal intentionnés qui veulent casser cette dynamique de victoire à Guédiawaye.

En réalité, la frustration viendrait de Mamadou Thiam du PND qui n’a pas voulu se conformer à la réalité sur la position de chaque parti (selon sa représentativité) au sein de la coalition. Celui-ci a voulu simplement déverser sa colère sur le Grand Parti en véhiculant des informations relatives à une démission du leader du Grand Parti de la coordination de YAW.



D’autre part, des membres de la coalition, selon notre interlocuteur, ont décidé de soulever une audience accordée par le président de Benno Bokk Yakaar au maire sortant de Sam Notaire qui remonterait à il y’a six mois, avant la création de la coalition Yewwi Askan Wi. « Une audience qui aurait permis à certains frustrés de faire le lien avec la supposée démission de Malick Gakou », selon le mandataire de YAW Guédiawaye.



Cette information démentie sur les réseaux sociaux ne fait que conforter le coordinateur de la coalition à Guédiawaye dans sa position. Il regrette cette campagne de dénigrement purement orchestrée par une personne qui ne parvient pas à se frayer un chemin au sein de YAW...