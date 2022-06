Yewwi Askan Wi : « Il n’a qu’à sortir par la petite porte car il ne peut plus sortir par la grande porte » (Cheikh Tidiane Youm)

La coalition Yewwi Askan Wi a tenu un point de presse, au siège du PRP pour dénoncer le conseil constitutionnel qui continue de violer la loi L56. Elle annonce aussi compter maintenir sa manifestation, malgré l’arrêté du gouverneur de Dakar, suite à celle du CNRA.



Lors de ce face-à-face avec les journalistes, Cheikh Tidiane Youm a d’emblée donné le ton. Il est temps pour lui de dire « ça suffit ». Cheikh Tidiane Youm d’accuser le président Macky Sall d’être un grand dictateur : « si on se laisse faire, on perdra le Sénégal, Macky Sall est animé pour avoir un 3ème mandat. Il a tué la démocratie sénégalaise, la justice… il n’a qu’à sortir par la petite porte car il ne peut plus sortir par la grande porte… »



Pour Yewwi Askan Wi, il est temps d’agir avant que l’irréparable ne se produise. Cheikh Tidiane Youm appelle à la mobilisation tout en rappelant le but du rassemblement de ce vendredi 17 juin 2022, à la place de la nation. « Une manifestation d’information pacifique », dira-t-il.



« La coalition Yewwi Askan Wi est sur le terrain pour se battre, pas pour ses propres intérêts, mais plutôt l’intérêt de toute la population sénégalaise… nous devons retenir qu’avec ce président de la République, si nous le laissons faire, le sénégalais pourra le payer cher », a encore déclaré le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.



Selon lui, la manifestation passée n’était qu’une démonstration de force, c'était une façon de lui montrer que les sénégalais ne veulent plus de lui. Mais, ce rassemblement est pour, Cheikh Tidiane Youm, un moyen d’assurer la destinée de la démocratie du Sénégal. Il est un rempart de défense des principes de la République...