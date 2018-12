Yeumbeul-Sud : décès de Youssou Diop, 1er adjoint au maire Bara Gaye

« INNA LILAHI WA INNA ILEYHI RAJIHOUNA.



C'est dans le regret et la profonde douleur que je vous annonce le rappel à Dieu d'un distingué serviteur de notre Commune.



Oui, M. Le Maire Youssou Diop, 1er magistrat de la commune de Yeumbeul Sud de 2009 à 2014, infirmier d'état émérite, patriarche et membre de la famille du grand Serigne de Dakar s'est éteint ce matin.



Il fut pour moi un grand confident et conseiller, très imbu des valeurs communautaristes, d'humilité et d'abnégation, dans lesquelles il représentait dignement ses concitoyens.



En ma qualité de Maire ayant l'honneur de le succéder dans cette mission sacerdotale, je voudrais lui rendre les honneurs mérités de cette collectivité qu'il a servi jusqu'au dernier souffle, armes à la main.



Honorable serviteur, citoyen d'honneur, distingué fils de Yeumbeul, reposes en paix. Vas à la rencontre de ton vénéré guide, Mame Seydina Limamou Laye Al Mahdi.



Que la terre de Yeumbeul te soit légère.

Amen!









