Yeumbeul-Nord : Poignardé au cou avec son propre couteau, le chef de gang, Pape Laye tombe devant des noctambules

C’est une fin tragique qui a été réservée à Abdoulaye Ndiaye plus connu sous le nom de Pape Laye. Réputé dur à cuire, il a été retrouvé sans vie au petit matin du dimanche 17 décembre 2023, au quartier Djeddah de Yeumbeul-Nord, baignant dans une mare de sang.







Pendant toute la journée d'hier dimanche, cette mort violente était au centre de toutes les discussions mais selon les informations du journal L’Observateur, cette triste fin n'a surpris aucun des habitants dudit quartier.







Selon la source du journal, l’Observateur, les faits se sont déroulés au petit matin du dimanche, le moment tant redouté par les habitants de Djeddah qui n’osent pas circuler dans les rues configurées sous forme de labyrinthe, à cette heure au risque de tomber sur la bande à Pape Laye : chose que des noctambules n'ignoraient pas.







Pour parer à toute éventualité et éviter toute mauvaise surprise, ils ont choisi de former de petits groupes afin de retourner tranquillement à leurs domiciles respectifs. Aussi, lorsqu'au détour d'une rue, Pape Laye et sa bande surgissent devant le groupe de mélomanes, ces derniers ne s'affolent guère. Bien au contraire, face aux insultes et aux armes blanches brandies par la bande à Pape Laye, le groupe de mélomanes décide de faire face.







Ivres, les malfaiteurs, desservis par le nombre, ignorent que le rapport de force n'est pas en leur faveur. Ils font face à une résistance farouche des noctambules qui leur balancent une pluie de pierres avant de sonner la charge. À ce moment, les voisins qui étaient alertés par les éclats de voix, d'injures et de cris, ont sauté de leur lit, mais s’étaient gardés d'intervenir, de peur d'être identifiés par les malfaiteurs et de subir des représailles. De leurs fenêtres, ils assistent à la bataille rangée entre malfaiteurs et noctambules.





Au plus fort de la violente bagarre, un long cri de douleur retentit, un cri déchirant, celui de Pape Laye, chef du gang des malfaiteurs. Les mélomanes se sont emparés de son couteau pour le poignarder au cou. Surpris, il titube, porte sa main au cou pour tenter de stopper l'hémorragie avant de s'effondrer. Voyant le sang giclé du cou de leur chef qui a lourdement chuté au sol, les autres malfaiteurs retrouvent un brin de lucidité, puis se retirent de la bagarre. Ils se dispersent à travers les ruelles du quartier, nous fait savoir le journal.





Alertée, la police de Yeumbeul-Comico s'est déployée sur les lieux du crime pour organiser l'enlèvement du corps sans vie par les sapeurs-pompiers et recueillir des indices et des renseignements pouvant aider à identifier le groupe de noctambules. Quant aux autres membres du gang de Pape Laye, bien connus de la police, ils font l'objet d'une traque intense.