Yeumbeul: La jeunesse dans la rue pour réclamer ses 2 × 2 voies.

Les jeunes de Yeumbeul ont bravé cette chaleur en période de Ramadan pour battre le macadam et exiger l’érection des 2X2 voies promise début par les gouvernants.
Ce dimanche, toute la jeunesse de Yeumbeul est descendue sur le terrain pour s’adresser aux dirigeants du pays pour tenir les promesses faites durant la campagne.
Lors d’une marche pacifique, ils ont déclaré que les autorités avaient promis de leur faire les 2x2 mais cette promesse n’a pas été tenue. Las d’attendre, ils ont porté des brassards rouges et des pancartes pour montrer leur mécontentement. Les autorités du pays sont alertées.
Ce dimanche, toute la jeunesse de Yeumbeul est descendue sur le terrain pour s’adresser aux dirigeants du pays pour tenir les promesses faites durant la campagne.
Lors d’une marche pacifique, ils ont déclaré que les autorités avaient promis de leur faire les 2x2 mais cette promesse n’a pas été tenue. Las d’attendre, ils ont porté des brassards rouges et des pancartes pour montrer leur mécontentement. Les autorités du pays sont alertées.
Autres articles
-
Traite de personnes à Ziguinchor : l’Antenne régionale de la DNLT démantèle un réseau présumé aux portes de l’exploitation sexuelle
-
Jeu et Loto : La Lonase annonce l'arrêt définitif des produits « But ! » et « Numéro Porte-bonheur »
-
Les droits de douane américains seront suspendus dès ce 24 février
-
L’Iran répondra “avec force” à toute frappe américaine
-
Mondiale 2026/Sécurité au Mexique : la mort d’El Mencho chef du cartel CJNG, ravive les inquiétudes à quatre mois de la Coupe du Monde 2026