Yeumbeul: La jeunesse dans la rue pour réclamer ses 2 × 2 voies.

Les jeunes de Yeumbeul ont bravé cette chaleur en période de Ramadan pour battre le macadam et exiger l’érection des 2X2 voies promise début par les gouvernants.



Ce dimanche, toute la jeunesse de Yeumbeul est descendue sur le terrain pour s’adresser aux dirigeants du pays pour tenir les promesses faites durant la campagne.



Lors d’une marche pacifique, ils ont déclaré que les autorités avaient promis de leur faire les 2x2 mais cette promesse n’a pas été tenue. Las d’attendre, ils ont porté des brassards rouges et des pancartes pour montrer leur mécontentement. Les autorités du pays sont alertées.