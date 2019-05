« Yekini Jr et Malick Niang n’ont pas fait les sacrifices et le travail qu’il fallait pour percer! » (Yakhya Diop Yekini)

À la question de savoir ce qui a manqué à ses anciens protégés Yekini Jr et Malick Niang, l’ancien roi des arènes de dire : « Ma conviction est qu’ils n’ont pas fait les sacrifices et le travail qu’il fallait pour percer vers le haut niveau. Devenir un grand lutteur requiert des sacrifices de tous les jours (Entrainements intensifs, privations, et implantation dans les valeurs traditionnelles), a lancé Yekini à l’endroit de ses anciens poulains.

Pour ce qui est de Ablaye Ndiaye, il estime que ce dernier doit travailler davantage son corps : « Il ne suffit pas seulement d’être costaud comme un bâtiment, il faut travailler son corps… » Ablaye Ndiaye était désigné comme étant l’un des probables successeurs de Yekini, de même que Malick Niang et Yekini Jr, sauf qu’aucun d’entre eux n’a vraiment réussi à porter ce lourd costume…