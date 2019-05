Yaya Touré arrête le foot et annonce une carrière d’entraîneur

Sans club depuis son départ de l’Olympiacos il y a quelques mois, Yaya Touré 35 ans, le milieu de terrain international ivoirien (99 sélections, 19 buts) a annoncé par la voix de son agent, qu'il allait finalement prendre sa retraite : « Je le dis pour la première fois : Yaya a décidé de mettre fin à sa carrière de champion. (...) La carrière de Yaya a été magnifique et il n’est pas un mendiant prêt à tout pour l’argent », a confié l’agent du joueur sur Sport24



Ce dernier de rajouter que le joueur compte désormais se tourner vers une carrière d’entraineur : « Yaya a déjà reçu une licence et à partir du mois de juin de cette année, il peut travailler comme second entraîneur dans n’importe quelle équipe », a-t-il indiqué, ajoutant qu’il disposait déjà de propositions en Russie et en Ukraine.