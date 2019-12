Yaya Sow parle de la nouvelle stratégie des voleurs de bétail et décrie la réaction des pouvoirs publics

En retrait depuis sa fameuse déclaration fustigeant l'attitude du président de la République vis à vis de ses souteneurs de la première heure et de ses choix dans l'actuel bureau de l'Assemblée nationale, Yaya Sow a marqué de sa présence le passage du ministre en charge de l'élevage à l'Assemblée nationale. En bon éleveur, il a alerté les autorités sur la proportion inquiétante que le vol de bétail a prise, mais aussi et surtout la nouvelle stratégie que ces malfrats adoptent maintenant pour mieux réussir leur coup. Si l'on en croit le maire de la commune de Ribot Escale (département de Koungheul), la nouvelle démarche des voleurs consiste à confisquer votre bête en vous demandant une rançon pour pouvoir vous la rendre par la suite. Un fait qui, selon lui, mérite des solutions urgentes parce que constituant un véritable manque à gagner pour les éleveurs. Évoquant la question des organisations d'éleveurs, Yaya Sow demande au ministre de procéder à un recensement de ces associations qui pullulent et qui ne connaissent aucun renouvellement. Yaya Sow considère que ces associations n'ont aucune légitimité pour parler au nom des vrais éleveurs d’autant qu’il ne disposent même pas de bétail...