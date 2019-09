Yaya Sow dans "Redevabilité": « A l'apr, beaucoup de cadre qui font la tête n'apportent rien au parti (...) Ma présence à Koungheul gène beaucoup de responsables de notre coalition. »

Connu pour son courage et ses vérités crues, Yaya Sow débale et s'insurge contre le comportement de certains cadres du parti présidentiel qui, selon lui, n'apportent aucune plus-value à leur formation politique. À en croire toujours le maire de la commune de Ribot Escale (département de Koungheul), le seul problème du parti du président Macky Sall, c'est la présence de certains se réclamant cadres, alors qu'ils sont totalement impopulaires dans leur base.

Invité de l'émission "Redevabilité", le député de la 13ème législature déclare également que Koungheul demeure sa base et que les mic-mac de certains responsables de la localité qui n'ont pour objectif que de décourager ses actions à l'endroit de la population, n’aboutiront pas. "C'est tout jeune que je me suis fixé l'objectif de devenir député", a-t-il confié.