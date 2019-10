Yaya Sow, Député : « On est contre les nouvelles nominations du président »

Le député Yaya Sow est très remonté contre la démarche de l'Assemblée nationale et exprime son désaccord avec la façon dont l'hémicycle a procédé pour le renouvellement de son bureau. Le maire de Ribot Escale n'approuve pas non plus la méthode du président Macky Sall qui vise à nommer certains responsables du parti au détriment des anciens de l'APR qui se sont donnés corps et âme pour sa réélection. Une attitude discriminatoire qui ne passe plus selon lui...