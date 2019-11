Yaya Baldé "Zeus" sur le match du Sénégal : « Nous avons gagné l’Eswatini, mais j’ai été surpris et déçu de voir le onze de départ… Il est grand temps de donner aux sénégalais une équipe type... »

« Nous avons gagné l’Eswatini, mais j’ai été surpris et déçu de voir le onze de départ contrairement à celui qui a démarré contre le Congo Brazza. J’ai vécu le match comme tous les sénégalais avec des émotions. Mais, je ne peux pas comprendre que l’équipe soit remaniée à ce point. Dans ce match 6 changements ont été effectués dès l’entame, je ne peux admettre cela sauf pour l’absence d’Ismaïla Sarr qui devait être palliée. Nous avons manqué de collectif en première période avec un milieu de terrain inexistant. Heureusement qu’avec l’entrée de Gana le milieu de terrain a été stabilisé. C’est ce qui nous a valu ensuite le déblocage de la situation qui a abouti à ces 4 buts», souligne-t-il.



Dans la foulée, il rappelle à l’entraineur « qu’il est grand temps de donner aux sénégalais une équipe type puisque nous avons des joueurs de classe mondiale. Nous devrions avoir un onze type que n’importe quel sénégalais petit ou grand pourrait faire, comme nous l’avons connu jadis dans le passé. Nous devons assurer la qualification dès la manche aller avec ces joueurs-là, sans tâtonnement. Nous devons avoir une équipe capable, à mon humble avis, de plier un match sans difficulté.»







Interpelé sur la fédération, il avance : « je salue le professionnalisme de la fédération pour avoir toujours pris les devants afin de faciliter à l’équipe ses déplacements. Nous savons qu’il n’est pas facile de se rendre en Eswatini où il n’ya pas de vol direct. Nous avons fait un vol direct pour rejoindre Manzini et ceci montre les relations de confiance existant entre la fédération et l’État. Ces résultats sont aussi le fruit des missions avancées de la fédération car à chaque fois que nous avons match à l’étranger elle s’y rend pour faciliter le déplacement. Ce sont entre autres les choix d’hôtels, de terrains pour que la délégation arrive dans un terrain bien préparé à l’avance et sans difficulté... »