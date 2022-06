Yatma Mbaye (Coordonnateur communal PRP- Bambey) : « Déthié est victime d’un réglement de comptes. C’est tout! »

La libération de Déthié Fall n’a pas réussi à amortir la colère de ses partisans. À Bambey, c’est le coordinateur communal qui déverse sa bile estimant que son leader est victime de règlement de comptes. « Toutes les personnes averties ont compris que cette peine infligée au Président Déthié Fall n'est pas seulement liée à l'interdiction de rassemblement, sinon il aurait été libéré bien avant le jugement comme cela se fait souvent. La vérité est que l’État est en train d'utiliser la justice pour solder des comptes personnels avec Déthié, compte tenu du calvaire que le député et mandataire de YAW leur a fait vivre dans un passé récent ».

Pour Yatma Mbaye, qui est par ailleurs le secrétaire national adjoint chargé de la communication, « la réalité est qu'après avoir refusé de goûter à ce ''pognsé'' nauséabond, Déthié Fall a encore surpris Macky Sall en étant l'un des grands artisans de sa future plus lourde défaite électorale depuis 2012 et ce sera lors des législatives. En bon stratège, Déthié a su déjouer tous les plans machiavéliques du roi et organiser la troupe qui infligera à Bby une raclée qui sera très difficile à supporter par le régime. »

Ses attaques n’épargneront pas aussi le ministre de l’intérieur. Le jeune leader politique de demander à l’opposition de continuer à faire bloc et de ne plus accepter que la « justice » soit utilisée à des fins politiciennes.