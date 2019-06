Yatma Diop : « Je n’ai pas compris pourquoi les gens ne se sont pas intéressé aux larmes de Sadio Mané après le match Guinée équatoriale – Sénégal »

C’était le 17 novembre 2018, lors d’un certain Guinée équatoriale - Sénégal (0-1) comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Malgré la victoire des « Lions », Sadio Mané s’écroulait sur la pelouse fondant en larmes. Une scène quasi surréaliste qui avait donné lieu à moult réactions et interprétations émanant de l’opinion Sénégalaise.

Même si le joueur a par la suite donné une explication, parlant d’une frustration et d’une grande envie de vouloir bien faire qui était à l’origine de ces chaudes larmes. Le doyen Yatma Diop, à quelques jours de l’entrée en lice du « Sénégal » remet la question sur la table, comme pour dire que le mal est bien plus profond que l’on ne pense : « Je n’ai pas compris pourquoi les gens ne se sont pas intéressé aux larmes de Sadio Mané après le match Guinée équatoriale – Sénégal » De vieux démons qui pourraient bien ressurgir à la CAN Égypte 2019 (21 juin au 19 juillet.)