Yarakh - 02 morts calcinés : Comment le bus a été incendié par 7 gros bras encagoulés

Sept personnes, des gros bras encagoulés ont jeté un cocktail molotov entre les jambes d'un chauffeur de bus TATA de la ligne 65 à Yarakh et plus précisément dans la zone appelée Kapa. Deux morts sont enregistrés sur le coup. Une fois le cocktail molotov jeté, ils ont quitté les lieux empruntant la passerelle pour rejoindre l’autre bord de la route. Le chauffeur qui s’est sauvé de sa cabine qui avait commencé à prendre feu se retrouve avec une jambe enflée et des blessures.



Ce bus provenait de Rufisque et, arrivé à cet arrêt de Yarakh qu'un client avait demandé pour descendre. C’est à ce moment précis, que les sept gros bras sont arrivés pour mettre le feu dans le bus. Lorsque le bus prenait feu, c’était le sauve qui peut. Ils ont réussi à arracher des sacs de clients et autres biens comme des téléphones portables.



Au-delà des deux morts calcinés, il y a beaucoup de blessés enregistrés évacués par les sapeurs-pompiers qui sont venus les secourir.