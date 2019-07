Yaoundé : Une conférence internationale pour améliorer les politiques d'emploi des jeunes en Afrique.

Cette conférence a réuni près de 100 participants constitués de chercheurs, doctorants, experts en évaluation d’impact, des experts des institutions nationales et internationales en charge de l’emploi des Jeunes, des décideurs politiques et des demandeurs d’emploi entre autres.

L’objectif de ce séminaire international était de favoriser l’appropriation par les acteurs en charge de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi évaluation des politiques d’emploi ainsi que les bénéficiaires de celle-ci, des principaux résultats de recherche au Cameroun, au Congo, au Tchad, au Sénégal et en Côte d’Ivoire sur l’efficacité des politiques d’emploi des Jeunes afin de susciter le débat en vue de les améliorer. Tenue le 24 juillet , il s'agissait pour cette rencontre qui discutait du thème " Améliorer les politiques d’emploi des Jeunes en Afrique subsaharienne Francophone", de faire un partage d’expériences des services publics d’emploi des pays cités. Le Sénégal était représenté par des cadres de l’ANPEJ, de la Direction de l’Emploi, et des chercheurs de l’Université Cheikh Anta Diop.