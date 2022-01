Comme à l'accoutumée, durant les compétitions internationales, le ministre des sports, Matar Bâ et ses proches collaborateurs ont rendu visite aux journalistes sénégalais affiliés à l'association nationale de la presse sportive (ANPS.)



Une visite de courtoisie ainsi effectuée en cette periode de CAN, à Yaoundé, au niveau de l'hôtel des journalistes où une "maison de la presse" a été installée pour la circonstance.



Réitérant son engagement et sa volonté à accompagner l'ANPS, le ministre des sports s'est félicité de la posture patriotique de la presse sportive sénégalaise aux côtés des sélections nationales et de l'État de manière générale.