Yankhoba Seydi : « Même s’il garde Idrissa Seck, cela ne va pas nous empêcher d’aller manifester »

Yankhoba Seydi, qui se trouve actuellement devant la commissariat du 4ème arrondissement, a déclaré : « Idrissa Seck est un citoyen qui respecte les lois et les règles de ce pays. On est sorti marcher pacifiquement pour démontrer notre désaccord mais ils ont intervenu pour arrêter notre leader. Ils veulent juste nous distraire ou nous désorienter de notre objectif qui est d’aller manifester à l’Assemblée nationale. On est très organisé qu’ils le sachent et nous allons marcher. Qu’ils arrêtent Idrissa Seck ne va pas nous empêcher d’aller manifester. Nous sommes ici en train d’attendre qu’il soit libéré de gré ou de force pour qu’on continue notre manifestation »