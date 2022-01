Yankhoba Diattara : « la victoire est assurée avec Habib Niang à la zone Nord »

Habib Niang responsable politique de l'Apr a annoncé les couleurs de la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar en sillonnant les artères de la zone Nord avec sa caravane pour rallier le point de chute qui est la promenade des Thiessois.

Pour clôturer la campagne électorale pour le scrutin du 23 Janvier 2022. La coalition Benno Bokk Yaakaar a donné rendez-vous à tous les leaders et leurs militants à la promenade des Thiessois pour finir en beauté 15 jours de campagne et de propagande pour convaincre les électeurs Thiessois à voter utile pour le redressement et le développement durable de la région de Thiès. Une fois de plus l'ex président de « And Suxxali Sénégal » a fait une démonstration de force avec ses jeunes et femmes en arrivant premier sur le lieu de rendez-vous pendant près de trois (03) tours d'horloge Habib Niang et ses militants ont tenu une ambiance d'enfer en attendant leurs camarades de la coalition BBY qui n’arrivaient par compte-gouttes.

L'homme fort de la zone Nord a demandé à ses partisans de voter massivement pour une victoire éclatante de BBY au soir du 23 janvier 2022. « Ma jeunesse, je suis fière de votre engagement et loyauté dans toutes les circonstances. Aujourd'hui encore vous avez montré que la zone Nord nous appartient, de Diakhao à la place de France en passant par Thialy, Nginth, et petit Thialy, vous avez assuré et cela me réconforte dans la décision que j'ai prise d'accompagner la liste de Benno Bokk Yaakaar désigné par son excellence le président Macky Sall. Ce que je voudrais c'est que tout cela soit traduit dans les urnes au soir du 23 janvier 2022 et ensemble nous allons fêter notre victoire qui sera aussi celle de la coalition Benno Bokk Yaakaar ».

Tous les leaders de coalition Benno Bokk Yaakaar à l'unanimité ont reconnu l'engagement et le leadership du président Habib Niang qui a eu l'humilité et la modestie d'arriver premier et de gérer tous les militants jusqu'à l'arrivée des leaders. Selon le ministre Yankhoba Diattara la victoire est assurée à la zone Nord avec le soutien de Habib Niang.