Yankhoba Diattara à son ancien camarade de Rewmi : « Si Déthié Fall était honnête et digne, il n’aurait jamais quitté Idrissa Seck… »

Le responsable politique de Thiès n’a pas caressé son ancien camarade Déthié Fall dans le sens du poil. Yankhoba Diattara, actuellement ministre de la République, n’a pas apprécié le comportement politique du mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi.



Ce mardi, après la sortie de Déthié Fall et des autres leaders de Yewwi Askan Wi, Yankhoba Diattara, actuellement allié du président de la République après la main tendue du SG du parti Rewmi, a tenu un point de presse avec la coalition Benno Bokk Yakaar pour répondre à la coalition de l’opposition. Mais le membre de Benno rappelle également le temps politique qu’il a passé avec Déthié Fall dans le parti Rewmi allant même jusqu'à révéler que c’est lui qui l’a présenté au président du parti, Idrissa Seck.



De plus, avec les sorties répétées du mandataire de Yewwi Askan Wi, Yankhoba Diattara considère que son ex-compagnon politique devait avoir le minimum d’honnêteté et de dignité pour être toujours aux côtés de leur leader qui lui a tout donné.