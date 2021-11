Yankhoba Diattara : « Lier la convocation de Barthélémy Dias et sa candidature à la ville de Dakar, c'est faire un mauvais procès »

Pour le membre du secrétariat exécutif de la coalition BBY et non moins ministre de l’économie numérique, Yankhoba Diattara, vouloir lier la convocation de Barthélémy Dias par la cour d’appel de Dakar à son dépôt de candidature, c’est vouloir tromper l’opinion publique.



« Lier la convocation de Barthélémy Dias et sa candidature à la ville de Dakar c'est faire un mauvais procès à la coalition BBY et essayer de tromper l'opinion publique, a précisé Yakhoba Diattara, qui invite les mis en cause à répondre devant la justice au lieu de proférer des appels à la violence ou encore faire recours à la violence...