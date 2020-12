Yancoba Diattara : « Le ministère travaillera avec l’Artp pour la qualité et l’abordabilité des prix de consommation téléphonique »

Le ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications, en répondant aux interpellations des députés lors du vote du budget de son ministère, a invité les opérateurs de téléphonie à respecter leurs engagements. Yankhoba Diattara a enjoint l’ARTP de veiller au respect des cahiers de charge.



« La Sonatel est un patrimoine national. Elle est devenue une multinationale. Le devoir de l’État c’est de pousser les entreprises à respecter leurs engagements et leurs obligations vis-à-vis des Sénégalais. L’autorité de régulation doit veiller à ce que les cahiers de charges soient respectés. C’est ainsi qu’on pourra veiller à l’effectivité de la qualité du réseau. Il est de notre responsabilité à ce que les opérateurs respectent leurs engagements. Le ministère travaillera avec l’Artp pour que les opérateurs respectent leurs engagements pour la qualité et l’abordabilité des prix de consommations téléphonique », promet le ministre de l’Économie Numérique.