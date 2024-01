Yamoussoukro : Quand l’équipe de Dakaractu tombe sur un petit-fils de Serigne Fallou Mbacké…

Les envoyés spéciaux de Dakaractu ont fait une belle rencontre ce vendredi alors qu’ils faisaient une petite immersion dans le grand marché de Yamoussoukro pour s’imprégner de l’ambiance de la Coupe d’Afrique des nations (CAN.) Tranquillement assis dans le hall d’une boutique de chaussures appartenant à un de ses amis et disciples, Khadim Touré, commerçant à Yamoussoukro, Serigne Abdou Khadre Mbacké, ibn Serigne Fallou a été repéré par nos équipes. C’est précisément, l’une des personnes présentes qui nous souffé l’information. Les présentations faites, des prières ont été formulées avant de poursuivre dans les ruelles du marché de Yakro. À l’occasion, le sieur Khadim Touré, commerçant et syndicaliste de son état, s’est félicité de la très bonne intégration de la communauté sénégalaise à Yamoussoukro. Après 32 ans de présence en terre ivoirienne, il est revenu sur un pan de l’histoire entre ces deux peuples…