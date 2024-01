Yamoussoukro : La pénurie de tickets pour le match Sénégal vs Côte d'Ivoire suscite la colère des supporters !

La tension est à son comble à la Fondation Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro, point de vente des tickets pour le match tant attendu entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire en huitièmes de finale. Les supporters sont en colère, déconcertés et désespérés face à la pénurie de billets. L'affluence est énorme, et les sentiments négatifs sont partagés par les milliers de fans présents qui espéraient obtenir le précieux sésame.



Sur place, les forces de l'ordre, légèrement dépassées par cette situation, tentent de maintenir le calme face à la colère principalement exprimée par les Ivoiriens présents sur le site. Entre ceux qui ont fait la queue depuis vendredi matin et les plus déterminés qui ont passé la nuit sur place, très peu ont réussi à acheter un billet. Selon eux, les explications fournies ne sont pas suffisamment convaincantes. Certains vont même jusqu'à accuser certaines personnes privilégiées d'avoir abusivement obtenu des centaines de billets.



Avec seulement 20 000 places disponibles, le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro semble bien trop petit pour accueillir cette confrontation entre les Lions et les Éléphants ce mardi à 20h00 gmt. En attendant, seuls quelques chanceux auront la possibilité de mettre la main sur ces billets, pour l'instant introuvables. La frustration et l'incompréhension règnent parmi les supporters qui continuent de se rassembler devant la Fondation Félix Houphouët Boigny, dans l'espoir de trouver une solution.



Certains expriment leur déception face à l'organisation de l'événement, estimant que des mesures auraient dû être prises pour éviter une telle situation. Dans cette ambiance tendue, les autorités sont conscientes de l'importance de répondre aux attentes des supporters et tentent de trouver des solutions alternatives pour permettre au plus grand nombre d'assister au match.



Mouhamadou Moustapha GAYE